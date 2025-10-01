Почему медведи трутся о деревья

В заповеднике "Большая Кокшага" скрытые фотоловушки вновь зафиксировали поведение лесных обитателей. На этот раз в объектив попал бурый медведь, трущийся о ствол молодой сосны.

© sovainfo.ru

По наблюдениям ученых, подобное поведение играет важную роль в жизни животных. Медведи, которые чаще оставляют метки на деревьях, имеют больше партнеров, отличаются высокой выживаемостью и большим потомством. Для самок с детенышами такие следы служат ориентиром, позволяя избегать агрессивных особей.

Специалисты отмечают, что трения выполняют несколько функций:

- помогает животным во время линьки и при зуде;

- используется как способ демонстрации конкурентоспособности; - играет роль в брачный период, когда самки оставляют запаховые метки, сообщает marimedia.ru.

В Тонашевских охотничьих угодьях также появился косолапый гость - бурый медведь. На кадрах можно рассмотреть, что хищник лакомится.