Google запретил спрашивать у своего ИИ-поиска про деменцию Трампа

Компания Google ввела заметное ограничение на работу своего инструмента ИИ-поиска (AI Overview) при обработке конкретных запросов, касающихся психического здоровья президента Дональда Трампа. Об этом сообщает издание The Verge.

© Газета.Ru

При попытках пользователей ввести в поисковую строку фразы вроде «does Trump show signs of dementia» («показывает ли Трамп признаки деменции»), платформа перестала выдавать стандартное резюме, генерируемое искусственным интеллектом. Вместо этого появляется сообщение: «AI Overview is not available for this search» (Обзор ИИ недоступен для этого поиска).

Это ограничение распространяется и на специальный «Режим ИИ» (AI Mode) Google, где вместо синтезированной информации отображается только стандартный список из десяти веб-ссылок.

Похоже, что такое выборочное блокирование касается только поисковых запросов, связанных с Трампом и такими терминами, как деменция и болезнь Альцгеймера. При этом аналогичные запросы в отношении других политических деятелей обрабатываются по-разному.

Например, запрос «does Biden show signs of dementia» (показывает ли Байден признаки деменции) в обычном режиме поиска также не выдает ИИ-сводку. Однако при переключении в «Режим ИИ» генерируется краткий ответ, который обычно начинается с оговорки о невозможности постановки точного диагноза на основании только общедоступной информации.

Контраст становится еще более очевидным при замене имен на других бывших президентов. Поиск, связанный с Бараком Обамой и деменцией, например, без труда генерирует сводку ИИ, в которой указывается на отсутствие публичных доказательств или заявлений врачей, предполагающих наличие у него данного заболевания.

Учитывая, что и Трамп, и Байден являются самыми пожилыми людьми, занимавшими пост президента США, общественный интерес к состоянию их когнитивных функций остается высоким.

Решение Google ограничить ответы ИИ по этой чувствительной теме может быть продиктовано опасениями относительно точности данных, поскольку сводки ИИ иногда могут содержать неверную или вводящую в заблуждение информацию. Компания также может проявлять осторожность из-за потенциальной негативной реакции общественности, особенно в свете недавнего урегулирования иска на сумму $24,5 млн, связанного с блокировкой аккаунта Трампа на YouTube.