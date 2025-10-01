Как правильно настроить Telegram

Хотите реже получать в Telegram разные спам-сообщения от незнакомых людей? Тогда проверьте, стоят ли у вас в мессенджере следующие настройки.

© Ferra.ru

Скрытие активности. В "Настройках" Telegram зайдите в "Конфиденциальность" и найдите пункт "Время захода". Можете там выбрать "Мои контакты" или "Никто".

Скрытие номера и запрет поиска по номеру. Это можно сделать через тот же раздел "Конфиденциальность и безопасность" в "Настройках" приложения. Зайдите в "Номер телефона" и выберите "Никто". Ниже в "Кто может найти меня по номеру" поставьте "Мои контакты" или "Никто".

Ограничение пересылки сообщений. Откройте "Конфиденциальность и безопасность", а затем "Пересылаемые сообщения". Выберите пункт "Никто".

© Юрий Кудлович

© Юрий Кудлович

© Юрий Кудлович

© Юрий Кудлович

© Юрий Кудлович

Отключение входящих звонков. Пункт "Звонки" находится в разделе "Конфиденциальность и безопасность". Найдите там "Кто может мне звонить" и выберите "Мои контакты" или "Никто".

Ограничение добавления в группы и каналы. В "Конфиденциальности" нажмите на "Приглашения", а затем на "Группы и каналы". В разделе "Кто может добавлять меня" поставьте "Контакты".

Более наглядно вы можете увидеть все действия выше на скриншотах.