В РФ создали устройство для управления зарядом батарей космических аппаратов

Сибирский федеральный университет (СФУ) разработал инновационное устройство для оптимизации работы энергосистем космических аппаратов. Изобретение способно снизить массу оборудования, требующего энергоснабжения, на 30–45% и упростить его эксплуатацию. Результаты исследования опубликованы в научном журнале «Сибирский аэрокосмический журнал».

Как объясняет РИА Новости, современные космические аппараты используют солнечные батареи в качестве основного источника энергии. Для обеспечения стабильной подачи электроэнергии применяются специализированные устройства, контролирующие процессы зарядки и разрядки батарей. Существующие устройства включают два отдельных модуля, что усложняет систему и снижает её эффективность.

Уникальность разработки СФУ заключается в создании единого устройства, способного одновременно выполнять функции зарядки и разрядки аккумуляторов. Это решение позволяет уменьшить габариты и массу зарядного оборудования на 30–45%, а также снизить энергопотребление на 30–35% по сравнению с традиционными методами.