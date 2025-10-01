В РФ создали устройство для управления зарядом батарей космических аппаратов

В России создали устройство для управления зарядом батарей космических аппаратов
Сибирский федеральный университет (СФУ) разработал инновационное устройство для оптимизации работы энергосистем космических аппаратов. Изобретение способно снизить массу оборудования, требующего энергоснабжения, на 30–45% и упростить его эксплуатацию. Результаты исследования опубликованы в научном журнале «Сибирский аэрокосмический журнал».
Как объясняет РИА Новости, современные космические аппараты используют солнечные батареи в качестве основного источника энергии. Для обеспечения стабильной подачи электроэнергии применяются специализированные устройства, контролирующие процессы зарядки и разрядки батарей. Существующие устройства включают два отдельных модуля, что усложняет систему и снижает её эффективность.
Уникальность разработки СФУ заключается в создании единого устройства, способного одновременно выполнять функции зарядки и разрядки аккумуляторов. Это решение позволяет уменьшить габариты и массу зарядного оборудования на 30–45%, а также снизить энергопотребление на 30–35% по сравнению с традиционными методами.
«Снижение потерь энергии повысит КПД устройства и, как следствие, дополнительно позволит снизить массу солнечных и аккумуляторных батарей. Чем меньше масса технической части космического аппарата, тем больше полезной нагрузки он сможет взять на борт», — объяснил профессор кафедры систем автоматики, автоматического управления и проектирования СФУ Юрий Краснобаев.