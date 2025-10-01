Илон Маск назвал место своей смерти

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск допустил возможность того, что будет жить и умрет на Марсе.

© Вечерняя Москва

Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети X.

— У меня один паспорт сейчас и навсегда: США. Я буду жить и умру здесь. Или на Марсе (часть Америки), — написал Илон Маск.

Также предприниматель заявил, что космический корабль Starship с человекоподобным роботом Optimus отправится на Марс в конце 2026 года. При этом, по словам Маска, успешная посадка корабля может открыть путь для высадки людей на Марс уже к 2029 году.

Ранее ученые из NASA сообщили, что обнаружили возможные следы древних форм жизни в образцах, собранных американским марсоходом «Perseverance». Уточняется, что аппарат обнаружил на скалах в долине Неретва Валлис уникальные текстурированные пятна, напоминающие леопардовый окрас.

При этом ученый из университета Арканзаса Винсент Шеврье сделал вывод, что на поверхности планеты способны кратковременно возникать соленые растворы. Главным фактором этого процесса является наличие перхлоратов — солей с низкой температурой замерзания.