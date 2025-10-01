В Аравийской пустыне найдена наскальная живопись возрастом 12 000 лет

Древние обитатели Аравийской пустыни создавали монументальные произведения наскального искусства на скалах, включая изображения верблюдов в натуральную величину, возможно, чтобы обозначать источники воды.

Первые находки доисторического искусства в пустыне Нефуд в Саудовской Аравии относятся к 2022 году. За сравнительно короткое время там были обнаружены почти две сотни изображений. На днях в Nature Communications опубликовано первое наиболее полное их исследование.

Оно описывает 176 картинок на 62 панелях. Среди них 90 верблюдов в натуральную величину, еще 15 изображений верблюдов меньшего размера и два отпечатка верблюжьих копыт.

Одна из площадок древнего вернисажа, на которой изображен трехметровый дромадер, расположена на скале на высоте более 40 метров, и исследователям невозможно было безопасно добраться до нее и обследовать без использования дрона.

О древности изображений свидетельствует естественный лак, образовавшийся поверх них — процесс, который, как известно ученым, занимает около 8000 лет. Однако напрямую датировать картинки не представилось возможным, поэтому команда провела раскопки в отложениях под панелями с наскальным искусством.

Там они нашли каменные наконечники, бусы и охру, указывающие на связи с людьми позднего неолита Леванта, а также инструменты, которые могли использоваться для создания изображений. Эти артефакты удалось датировать: их возраст варьируется от 12 800 до 11 400 лет.

Раскопки также проводились в плайях (небольших временных озерах) рядом с гравюрами, которыми пользовались древние люди. Анализ отложений и пыльцы подтвердил, что этот регион был гораздо более влажным и зеленым.

Но даже в этом случае среда была сложной и вряд ли могла быть местом, где люди могли бы поселиться и оставаться надолго, констатирует профессор.