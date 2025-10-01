В США случайно рассекретили новые устройства Apple

Федеральная комиссия по связи США (FCC) опубликовала документы, указывающие на скорый выход ряда новых устройств Apple, включая MacBook Pro и iPad Pro с чипом M5. Об этом сообщает MacRumors.

© Apple

В публикации комиссии были замечены номера моделей, не соответствующие существующим устройствам компании. Предполагается, что модель A3434 относится к еще не анонсированному MacBook Pro, а A3360 — к iPad Pro с чипом M5. Другие номера также, вероятно, принадлежат обновленным версиям iPad Pro в версиях на 11 и 13 дюймов с поддержкой мобильной сети и без.

Хотя характеристики предстоящих новинок в документах не раскрываются, известно, что новые iPad Pro M5 будут поддерживать стандарт Wi-Fi 7, тогда как MacBook Pro с чипом M5 сможет предложить лишь поддержку Wi-Fi 6.

Появление документов FCC указывает на скорую презентацию. Как отмечает MacRumors, такие данные, как правило, подаются в ведомство за несколько недель до анонса.

Накануне российский блогер Wylsacom выпустил видео с распаковкой MacBook Pro M5, что тоже подтверждает скорый анонс. Ожидается, что обновленные устройства выйдут до конца 2025 года.