Samsung представила бюджетный Galaxy M07 с поддержкой Android 21

Компания Samsung официально объявила о запуске нового бюджетного смартфона Galaxy M07, который будет получать обновления до 2031 года. Об этом сообщает портал SamMobile.

© Samsung

Samsung Galaxy M07 получил 6,7-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, бюджетный чипсет MediaTek Helio G99, дополненный 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с поддержкой карт microSD до 2 ТБ. Каких-либо других модификаций не предусмотрено.

Новинка получила основную камеру на 50 Мп и дополнительный сенсор с разрешением 2 Мп. Фронтальная камера получила датчик с разрешением 8 Мп.

За автономность смартфона отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. Среди прочих параметров отмечается наличие защиты от влаги и пыли по стандарту IP54 и корпуса толщиной 7,6 мм.

Устройство выделяется на фоне конкурентов тем, что Samsung обещает выпуск патчей безопасности и обновлений ОС на протяжении шести лет, что редкость даже для флагманских смартфонов. При этом смартфон поставляется с предустановленной системой Android 15 с фирменным интерфейсом One UI 7.0.

Samsung Galaxy M07 позиционируется как доступное решение с базовым набором функций и долгосрочной поддержкой. В Индии новинку оценили в 6999 рупий (около 6,5 тыс. руб.). Появится ли гаджет в России, пока неизвестно.