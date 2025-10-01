Ученый рассказал о влиянии солнечных вспышек на человека

Повышенная солнечная активность ничем не грозит здоровому человеку на Земле. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

Со слов ученого, так называемые вспышки на Солнце происходят регулярно. В большинстве случаев на Земле их последствия почти не ощущаются.

«Бывают вспышки на Солнце, выбросы и магнитные бури. Ничего экзотического в этом нет, ничего опасного для нормального человека тоже нет. В смысле для человека, который не находится в космосе, для человека просто живущего. Поэтому я не разделяю такие панические формулировки: "Когда закончатся эти колебания?" Никогда. Они происходят каждый день, просто есть разные амплитуды», - объяснил ученый.

В минувшее воскресенье ученые зафиксировали самую мощную за последние три месяца вспышку на Солнце. Неспокойно на восточном краю светила, уточнили сотрудники Института космических исследований РАН.

По оценкам специалистов, особо мощные вспышки могут вызвать магнитные бури, которые негативно сказываются на самочувствии метеозависимых людей и работе некоторых электроприборов. Последний раз такая солнечная активность фиксировалась в первый день лета.