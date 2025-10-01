Магнитная буря на Земле продолжается уже около 30 часов

Магнитная буря непрерывно продолжается уже около 30 часов, ее мощность колеблется на уровне G1-G2.

Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Магнитная буря, начавшаяся вчера, в последний день сентября, около 3 часов ночи, по состоянию на настоящий момент все еще продолжается. Непрерывная длительность события составила уже около 30 часов", - говорится в сообщении.

В настоящее время, по информации лаборатории, величина поля снизилась в два раза, что позволяет буре держаться на умеренном уровне G1-G2.

Отмечается, что за прошедшие сутки параметры межпланетной среды изменились преимущественно в худшую сторону.

"Примерно с 400 км/с до около 700 км/с возросла скорость солнечного ветра в окрестностях Земли. Температура плазмы увеличилась в 3 раза, со 100 до 300 тысяч градусов", - уточняется в сообщении.

Поэтому прогноз на ближайшие сутки сохраняется неблагоприятным.