Магнитная буря на Земле продолжается уже около 30 часов

Магнитная буря непрерывно продолжается уже около 30 часов, ее мощность колеблется на уровне G1-G2.
Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
"Магнитная буря, начавшаяся вчера, в последний день сентября, около 3 часов ночи, по состоянию на настоящий момент все еще продолжается. Непрерывная длительность события составила уже около 30 часов", - говорится в сообщении.
В настоящее время, по информации лаборатории, величина поля снизилась в два раза, что позволяет буре держаться на умеренном уровне G1-G2.
Отмечается, что за прошедшие сутки параметры межпланетной среды изменились преимущественно в худшую сторону.
"Примерно с 400 км/с до около 700 км/с возросла скорость солнечного ветра в окрестностях Земли. Температура плазмы увеличилась в 3 раза, со 100 до 300 тысяч градусов", - уточняется в сообщении.
Поэтому прогноз на ближайшие сутки сохраняется неблагоприятным.
"Несмотря на возможность снижения бури до "желтого" уровня уже в ближайшие часы, обстановка как на Солнце, так и в околоземном пространстве не способствует нормализации ситуации. Более того, прогноз на сутки впервые за много дней включает более чем 50-процентные вероятности формирования на звезде вспышек высшего X класса", - подытожили специалисты.