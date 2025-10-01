В России стартовали продажи новых смарт-часов Huawei

В России стартовали продажи смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 и HUAWEI WATCH GT 6 Pro. HUAWEI WATCH GT 6 Pro, флагманская модель линейки, представлена в трех цветах: черном, титановом и коричневом. Базовая версия WATCH GT 6 предлагается в двух размерах: 46 мм в сером, зеленом и черном исполнении, а также 41 мм в сиреневом, белом, коричневом и золотом.

© Huawei

Устройства оснащены AMOLED-дисплеями. HUAWEI WATCH GT 6 Pro и WATCH GT 6 46 мм с 1,47-дюймовым экраном, а WATCH GT 6 41 мм имеет дисплей размером 1,32 дюйма. Максимальная яркость экрана в 3000 нит обещает четкость изображения даже при сильном солнечном освещении.

Смарт-часы оснащаются функциями для любителей активного отдыха. Они отслеживают скорость, пройденную дистанцию, мощность нагрузки, частоту сердечных сокращений, определяют уклон маршрута и синхронизируют полученную информацию со смартфоном. Встроенная система безопасности регистрирует падения и автоматически отправляет сигнал SOS в случае необходимости.

Для велосипедистов и любителей гольфа предусмотрены специальные режимы работы.

Система TruSense, встроенная в часы, отслеживает сон, эмоциональное состояние и уровень физической активности, а затем генерирует индивидуальные рекомендации.

Все модели оснащены функцией отслеживания пульсовой волны и выявления аритмий. В версии Pro функционал расширен за счет добавления возможности измерения ЭКГ, что позволяет осуществлять круглосуточный контроль работы сердца.

HUAWEI WATCH GT 6 Pro работает до 21 дня без подзарядки при щадящем режиме работы и до 12 дней при повседневном использовании. Базовая модель WATCH GT 6 также может работать до 14 дней на одной зарядке при минимально активном режиме и до 7 дней при более активном использовании.

Цена HUAWEI WATCH GT 6 Pro в магазинах "М.Видео", МТС и restore: на старте продаж составит от 29 999 до 39 999 рублей.

Цена HUAWEI WATCH GT 6 от 22 999 до 24 999 рублей.