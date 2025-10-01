На Алтае нашли древние петроглифы

На Алтае при изучении урочища Сальджар было найдено несколько тысяч петроглифов с изображениями. Возраст изображений составляет 5 000 лет.

Изучив их, археолог из Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Андрей Бородовский выяснил, что петроглифы похожи на петроглифы из Центральной Азии и Дальнего Востока.

Ученый считает, что это указывает на общие культурные особенности.

В частности, в Сальджаре изображение колесницы отличаются от тех, которые найдены в других урочищах и относятся в основном к эпохе бронзы.

Изученное Бородовским изображение колесницы имеет общие черты с китайскими повозками ханьского времени.

Это говорит о том, что изображение повозки на петроглифах из урочища Сальджар более позднее. Они относятся к эпохе раннего железа - это 1 000 год д н э.

