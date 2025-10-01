Подсчитано количество опавших листьев в дальневосточных лесах

Почти 5 тонн листьев, шишек и веток на гектар опадает с деревьев в широколиственных лесах Дальнего Востока. Полученные знания позволят прогнозировать изменения климата и разработать меры по охране лесных ресурсов, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.

Ученые Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН подсчитали, что зимой и весной на один гектар леса опадает всего около 0,26 тонны органики, осенью этот показатель взлетает до 4,93 тонны. Это сравнимо с массой около пяти легковых автомобилей.

"Полученные данные имеют большое значение для понимания того, как функционируют дальневосточные экосистемы - одни из самых богатых и разнообразных в России. Количество и состав опада напрямую влияют на плодородие почв, круговорот углерода и азота, а значит, и на здоровье всего леса в целом. Эти знания необходимы для прогнозирования последствий изменения климата и разработки научно обоснованных мер по охране и устойчивому управлению лесными ресурсами", - сообщили в министерстве.

Уточняется, что 71,1% от общей массы составляют листья. Кроме этого, 14,5% составляют шишки, семена, цветки еще 14% - ветви. При этом листья в основном опадают осенью, кора и ветви - в течение года, а шишки и цветки - летом. Доминирующими породами в листовом опаде выступили монгольский дуб, маньчжурская и амурская липы, а также клен мелколистный. Работа выполнена в рамках проекта по разработке системы наземного и дистанционного мониторинга пулов углерода и потоков парниковых газов на территории России, создания системы учета данных о потоках климатически активных веществ и бюджете углерода в лесах и других наземных экологических экосистемах.