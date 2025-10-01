Ряд устройств Xiaomi и Poco перестанут получать обновления

Множество устройств экосистемы Xiaomi перешли в статус End of Life. Об этом сообщает портал XiaomiTime.

© Xiaomi

Попадание гаджета в список End of Life означает полное завершение программной поддержки, включая прекращение выпуска для них патчей безопасности. Перечисленные ниже модели также не получат HyperOS 3.

Среди ставших устаревшими значатся смартфоны Redmi Note 13 4G, вся линейка Redmi 12 и Note 12, Redmi A2 и A2+, POCO C51, C55, C65, C71, C75, M4, M5, M5s, M6 Plus, M6 Pro, X4 GT, X4 GT Pro, X5, X5 Pro, F4, F4 Pro, F4 GT, F5, а также планшет Redmi Pad SE.

В этот список также вошли смартфоны Xiaomi 12 Lite, 12X, Civi, Mi MIX Fold, Mix 4, Xiaomi 11T, 11T Pro, 11 Lite 5G NE, номерные Xiaomi Mi 11, Mi 11 LE, Mi 11X, Mi 11X Pro, Mi 11i, Mi 11 Pro, Mi 11 Lite, Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite 5G, а также планшеты Xiaomi Pad 5 и Pad 5 Pro.

В связи с тем, что перечисленные устройства больше не будут получать исправления в системе безопасности, их пользователям рекомендуется учитывать это и рассмотреть смену гаджета.