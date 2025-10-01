Sony разработала 105-Мп сенсор для машинного зрения

Компания Sony представила новый сенсор IMX927 с разрешением 105 Мп и глобальным затвором, который устраняет эффект «желе» (rolling shutter).

Чип рассчитан прежде всего на промышленные системы машинного зрения и автоматизацию производства, но может найти применение и в профессиональных видеокамерах.

Сенсор выполнен в квадратном формате (10 272 × 10 272 пикселей) с диагональю 39,7 мм — почти как у полнокадровой матрицы.

Он способен снимать до 113 кадров в секунду при 8-битной глубине цвета или до 73 fps при 12-битной. Благодаря глобальному затвору все пиксели считываются одновременно, что полностью исключает искажения движущихся объектов.

IMX927 выпускается в двух версиях: цветной с фильтром Bayer и монохромной без фильтра — последняя отличается более высокой светочувствительностью.

Также сенсор поддерживает встроенный HDR-режим без снижения частоты кадров.

Sony предлагает и урезанные модификации: IMX937 (105 Мп, до 56 fps), IMX298 (64 Мп, до 138 fps) и IMX929 (51 Мп, до 225 fps).