Российские пользователи взломали американскую систему GPS, чтобы получать более точные данные геолокации.

Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный директор госпредприятия "Космическая связь" (ГП КС) Алексей Волин.

Он указал это в качестве одной из причин, сдерживающих распространение системы высокоточного позиционирования сельхозтехники, при которой геостационарные аппараты "Космической связи" увеличивают точность спутников ГЛОНАСС.

"У нас очень талантливый народ. Многие пользователи благополучно научились взламывать систему GPS и брать уточнение геолокации оттуда, откуда формально получать ее не могут. Мы даже не в претензии, потому что мы считаем, что творчество и технический рост знаний людей надо всячески поощрять", - рассказал Волин.

О том, как эта тенденция может повлиять на планы "Космической связи", гендиректор заявил: "Для нас бизнес заключался не в том, чтобы продавать устройства по высокоточному позиционированию. Мы заинтересованы в том, чтобы были задействованы каналы спутниковой связи. Даже если у вас две единицы техники, канал все равно есть. Он задействуется", - сказал он.

Волин подчеркнул, что вводить услуги насильно невозможно, а говорить людям, чтобы "не ломали чужое", не нужно - особенно в современных условиях.