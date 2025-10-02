В России указали на «тревожные звоночки» в системе Starlink

"Тревожные звоночки" наблюдаются в работе низкоорбитальной системы связи Starlink - текущее количество пользователей уже оказывает высокую нагрузку на систему, хотя изначально их планировалось гораздо больше.

Об этом заявил генеральный директор российского госпредприятия "Космическая связь" Алексей Волин.

"[Видны] пара тревожных звоночков. Самый главный заключается в том, что в последнее время приходят сообщения, что получив 2 млн абонентов в США, "Старлинк" начал говорить о высокой нагрузке на свои сети, что должно привести к росту цен на услуги. Хотя мы помним, что изначально количество пользователей в Штатах планировалось сильно больше", - сказал он на пленарном заседании конференции Satcomrus 2025.

Волин также отметил, что выручка компании Starlink почти в полтора раза отстает от озвученных планов.

"Вместо почти $12 млрд - 8", - заметил он.

Глава "Космической связи" подчеркнул, что низкоорбитальные группировки будут развиваться как одно из магистральных направлений спутниковой связи, "но это дорога не без ухабов и не без сложностей".

Starlink - проект глобальной спутниковой системы связи. Его разработала компания SpaceX, основанная в 2002 году американским предпринимателем Илоном Маском. Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов весом до 500 кг.

