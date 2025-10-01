Ученые предложили способ увидеть инопланетные цивилизации

Шведские астрофизики Клаудиа Скоглунд и Александр Мустил предположили, что увидеть инопланетные цивилизации можно было бы по отсветам от экранов, которые инопланетяне строили бы для защиты от своих звезд.

Ученые заявили, что звезды со временем становятся теплее, и планеты, пригодные для эволюции, могут стать слишком жаркими. Сверхцивилизации инопланетян теоретически могли бы защищать себя при помощи огромных экранов, дающих тень.

Астрофизики предположили, что отсветы подобных "экранов" можно было бы отличить от колец или спутников.