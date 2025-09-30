Впервые показан один из крупнейших кладов кельтского золота в Европе

В музее города Марианске Тынице открылась выставка, посвящённая сенсационной находке: археологи впервые показали один из самых масштабных кладов кельтского золота в Европе. Его обнаружили ещё в 2021 году неподалёку от Пльзеня, но до сих пор о находке предпочитали не рассказывать.

В составе клада - около 500 золотых и серебряных монет, украшения из золота и бронзы, а также слитки и самородки, датируемые VI-I веками до нашей эры. Первая находка была сделана любителем с металлоискателем, после чего начались полномасштабные раскопки.

"Такие монеты крайне редки для этого региона, поэтому мы сразу поняли, что речь идёт о чём-то уникальном", - рассказал директор музея Павел Кодера.

В ходе исследований выяснилось, что некоторые предметы сохранились фрагментарно: часть разрушили почвенные процессы, часть могла пострадать от сельскохозяйственных инструментов - ведь поле, где вёлся поиск, веками обрабатывали фермеры.

Теперь уникальное собрание впервые представлено публике, и, по словам специалистов, оно может изменить представления о торговле и богатстве кельтских племён Центральной Европы.