Motorola решила бросить вызов ультратонкому iPhone Air

Бренд Lenovo под названием Motorola анонсировал выход нового смартфона Moto X70 Air, который, по предварительным данным, станет прямым конкурентом ультратонкого iPhone AIr от Apple. Об этом сообщает издание GizmoChina.

© Moto

Первый официальный тизер Moto X70 Air демонстрирует, что компания делает ставку на сочетание сверхтонкого и легкого корпуса с расширенными функциями на базе искусственного интеллекта (ИИ). На постере видно, что правый торец устройства оснащен кнопками регулировки громкости и питания, а задняя панель, как ожидается, будет оборудована как минимум двумя камерами. Тем не менее, точные технические характеристики пока остаются в секрете.

Анонс Moto X70 Air происходит на фоне повышенного внимания к iPhone Air, который хвалят за крайне тонкий и легкий корпус, достигающий толщины 5,6 мм и веса около 165 граммов. Хотя габариты Moto X70 Air пока не раскрыты, ранние визуальные материалы указывают на очень тонкий профиль даже при наличии двойной камеры сзади.

Ожидается, что Moto X70 Air будет представлен в Китае до конца октября 2025 года. В том же месяце новинка должна поступить в продажу.

