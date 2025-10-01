Антропологи выяснили, что деньги придумали вовсе не для торговли

Казалось бы, что систему появления первых денег все уже знают: сначала был бартер — шкура за горшок, зерно за топор. Потом люди придумали монеты и купюры, а со временем перешли к банковским счетам и цифрам на экранах. Так нам десятилетиями рассказывали учебники и популярные лекции. Но новое исследование антрополога Роберта М. Розенсвига из Университета Олбани (США) опровергает эту схему.

Его работа, опубликованная в журнале Journal of Economic Issues, утверждает: деньги появились вовсе не из рыночных обменов, а из политики, налогов и государственного контроля.

Миф о бартере

История с «древним бартером» удобна, но, как указывает Розенсвиг, она больше похожа на сказку. Идея о том, что первобытные люди ходили друг к другу с предложениями обменяться козой на каменный нож, не подтверждается археологией. Бартер действительно встречался, но только в обществах, где деньги уже существовали. Обычно он появлялся либо при нехватке монеты, либо в разовых сделках между чужаками.

Экономисты любили приводить пример: обмен требует «двойного совпадения потребностей» — чтобы у тебя была рыба, которую я хочу, а у меня — топор, который нужен тебе. Из этого выводили необходимость в универсальном посреднике. Но палочки с зарубками показывают другое: деньги рождались не как «соль или золото для всех», а как инструмент учета долгов перед властью.

Палочки, которые заменяли банк

Розенсвиг исследовал счетные палочки (первую валюту) трех цивилизаций, между которыми не было контактов, и все же они придумали похожие приемы.

Англия: начиная с XII века, шерифы вели учет налогов на орешниковых палочках. Палки разрезали вдоль, и каждая сторона получала половину — невозможно подделать. Эти «бирки уступки» превращались в своеобразные долговые расписки, которые можно было передавать дальше. До наших дней дошла палка длиной восемь футов, фиксирующая заем в 1,2 млн фунтов стерлингов для короля Вильгельма III. Формально этот долг так и остался висеть.

Китай: еще в III веке до н. э. чиновники использовали бамбуковые дощечки для записи поступлений зерна, шелка и монет. Марко Поло видел их в XIII веке — система жила столетиями. Их прочность и надежность делали такие бирки почти неуязвимыми для фальсификации.

Майя: в VI–IX веках н. э. они вели учет на костяных палочках. На них изображались сцены придворной жизни, но главное — фиксировалась дань: кукуруза, ткани, труд. Это были не рыночные сделки, а подношения в пользу правителей.

Общий вывод напрашивается сам собой: деньги изначально были способом мобилизовать ресурсы через власть, а не «удобной монеткой для рынка».

Деньги как политика

Такой взгляд перекликается с хартализмом — теорией, по которой деньги изначально вводятся государством для сбора налогов. И это радикально отличается от привычного образа денег как нейтрального инструмента торговли.

Розенсвиг подчеркивает: если деньги рождаются от власти, а не от рынка, то и государственные финансы надо понимать иначе. Правительства не обязаны «жить по средствам», как обычная семья. Сначала государство тратит, создавая денежный поток, а потом собирает налоги, регулируя спрос и инфляцию.

Такой взгляд подрывает политику жесткой экономии, которая строится на представлении, будто у государства есть «кошелек», и он может опустеть.

Взгляд шире

Эта дискуссия не ограничивается историей. Понимание истоков денег напрямую влияет на современные дебаты о госдолге, социальной политике и кризисах. Если принять выводы Розенсвига, становится ясно, что у правительств гораздо больше пространства для маневра, чем принято считать. Они могут инвестировать в инфраструктуру, поддерживать занятость или помогать гражданам в тяжелые времена — и это не «нарушение правил», а вполне логичный шаг в рамках истории денег.

Ученый отмечает:

«Изучение прошлого напоминает, что деньги — это не универсальная константа, а продукт человеческих договоренностей и власти. Какими мы их сделаем, такими они и будут».

Исследование поддерживает и другую линию рассуждений — о «социальных деньгах». Иногда они фиксируют не только финансовые долги, но и обязательства внутри общины. Это расширяет наше понимание денег как инструмента не просто экономики, но и социальных отношений.

История денег оказывается куда сложнее, чем привычный сюжет про бартер и монеты. Учетные палочки показывают, что в основе денег лежали не рыночные сделки, а государственная необходимость вести счет налогам и долгам. Ведь споры о том, что такое деньги и кто их «создает», остаются живыми и сегодня.