На спутнике Урана описаны следы океана, который был в 40 раз глубже Тихого океана

Институт планетологии опубликовал исследование в журнале Icarus, где описана возможная эволюция древнего океана на Ариэле - спутнике Урана. По расчётам, его глубина могла превышать 170 километров. Для сравнения: средняя глубина Тихого океана всего около четырёх километров.

Ариэль - четвёртый по величине и самый яркий спутник Урана диаметром 1159 километров. Его поверхность сочетает древние геологические образования с относительно молодыми структурами, а разломы и хребты считаются одними из крупнейших в Солнечной системе.

Компьютерное моделирование показало, что подобные тектонические разрывы могли образоваться только при наличии огромного океана, скрытого под ледяной оболочкой.

"Чтобы создать такие разломы, нужен был либо тонкий лед над океаном огромной площади, либо меньший океан, но при иной орбите. В любом случае - без океана такие структуры возникнуть не могли", - поясняет соавтор работы Алекс Паттофф.

Существует ли он сейчас, сказать сложно. Но в прошлом Ариэль почти наверняка скрывал под собой водную бездну, глубина которой в десятки раз превышала земные океаны.