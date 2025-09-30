На дне Тихого океана обнаружен след взорванной звезды

Международная группа исследователей обнаружила в океанских породах необычно высокую концентрацию изотопа бериллия-10. Этот радиоизотоп возникает, когда космические лучи из глубин Галактики сталкиваются с атомами земной атмосферы.

Учёные из Венского университета установили, что накопление бериллия произошло около 10 миллионов лет назад. Такой скачок в содержании изотопа невозможно объяснить обычными процессами - слишком мощным должен был быть поток космических частиц.

Команда проверила гипотезу о близкой вспышке сверхновой. Для этого они проследили орбиты 2725 звёздных скоплений за последние 20 миллионов лет. Вероятность того, что массивная звезда взорвалась в пределах 100 парсеков (примерно 326 световых лет) от Солнца, оказалась почти 70 процентов.

Более точный анализ позволил выделить два возможных источника - скопления ASCC 20 и OCSN 61 в созвездии Ориона. Именно там могла вспыхнуть звезда, остатки которой в виде космических лучей оставили свой след на дне Тихого океана.

Таким образом, океанские осадки стали своеобразным архивом далёкой катастрофы, которая когда-то озарила окрестности Солнечной системы.