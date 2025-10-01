Пояс астероидов между Марсом и Юпитером исчезает: чем это грозит Земле

Астрономы впервые получили точные данные о том, что пояс астероидов между Марсом и Юпитером постепенно теряет массу, пишет Universe Today. По расчетам группы Хулио Фернандеса (Университет Республики, Уругвай), ежегодные потери составляют около 0,0088% от активного вещества, участвующего в столкновениях. Научная статья пока вышла в препринте в аrХiv.

Хотя цифра кажется небольшой, в масштабах миллиардов лет она превращается в значительный поток. Около 20% вещества покидает пояс в виде астероидов и метеороидов, часть из которых пересекает орбиту Земли и сгорает в атмосфере как метеоры. Остальные 80% измельчаются до пыли, формируя зодиакальное свечение, заметное перед рассветом и после заката.

Пояс астероидов — это обломки, из которых могла бы образоваться планета. Однако около 4,6 млрд лет назад образование планетоида сорвало гравитационное влияние Юпитера: столкновения становились разрушительными, а не объединяющими. Дополнительную роль сыграли резонансы — области регулярных гравитационных взаимодействий с Юпитером, Сатурном и Марсом, выбрасывающие камни либо к Земле, либо к внешним планетам. Те частицы, что остаются, постепенно перемалываются до пыли.

Из анализа исключили крупные тела — Цереру, Весту и Палладу: они стабильны и не участвуют в потере массы. Ученые подсчитали: если экстраполировать нынешние темпы в прошлое, то около 3,5 млрд лет назад пояс был в полтора раза массивнее, а скорость утраты вещества — вдвое выше. Это согласуется с геологическими данными: на Луне и Земле фиксируются следы более интенсивных бомбардировок метеоритами в прошлом, в т.ч. слои микроскопических сферул в осадочных породах.

Авторы подчеркивают, что понимание эволюции пояса астероидов важно не только для истории Земли, но и для оценки современных рисков. Крупные фрагменты, покидая пояс, могут оказываться на орбитах, пересекающих Землю, и представлять угрозу.

Таким образом, пояс астероидов — не статичная структура, а динамическая система, медленно теряющая массу на протяжении миллиардов лет. Работа создает основу для связи астрономических наблюдений с геологическими свидетельствами и помогает оценивать опасности метеоритных ударов.