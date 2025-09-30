Ученые оценили шокирующую версию о загадочной магнитной буре

Вечером 29 сентября на Земле зафиксировали самую мощную с 1 июня магнитную бурю, которую ученые не прогнозировали, пишет «Комсомольская правда». Газета отмечает, что в соцсетях распространились теории заговора, но ученые объяснили, с чем мог быть связан такой «сюрприз».

Магнитные бури делят на пять классов: G1 (слабая буря), G2 (средняя), G3 (сильная), G4 (очень сильная), G5 (экстремально сильная). Сильные магнитные возмущения могут влиять на работу спутниковых систем, включая GPS, временно снижая точность и надежность навигации.

Сообщалось, что буря 29 сентября относилась к классу G1, над несколькими регионами России, а затем и Северной Америки, появилось северное сияние. На следующий день в РАН сообщили о магнитной буре G3+.

В Лаборатории солнечной астрономии РАН заявили, что геомагнитная обстановка останется напряженной еще несколько дней. Глава лаборатории Сергей Богачев рассказал «Комсомольской правде», что на Солнце с пятницы наблюдался значительный рост активности и произошла самая крупная вспышка за три месяца.

«Сказать, что причины столь крупной бури для науки полностью неясны, всё же нельзя. <…> Однако мы привыкли, что сильные бури следуют за ударами по Земле, а таких ударов не было. Поэтому вопрос, как энергия от Солнца была передана на физическом уровне, остается», - подчеркнул ученый.

Он отметил, что слабые выбросы после вспышек, не имеющий достаточной скорости, чтобы самим оторваться от Солнца, могут быть подхвачены солнечным ветром. По словам ученого, именно этот механизм мог сработать в этот раз.

Газета отмечает, что в соцсетях появились теории заговора о буре, вызванной человеком с помощью «ионосферных стендов» в Скандинавии и на Аляске.