Ученые рассказали о погоде на обратной стороне Луны

Новое исследование британских и китайских ученых показало, что две стороны Луны различаются ещё сильнее, чем считалось раньше, пишет Gizmodo. Лунные породы продемонстрировали, что обратная сторона Луны может быть холоднее видимой.

Обратная сторона Луны практически никогда не видна с Земли из-за приливного захвата. На ней находится крупнейший ударный кратер Луны — бассейн Южный полюс - Эйткен.

В течение последних 60 лет ученые замечали существенные геологические различия видимой с Земли и обратной сторон Луны. К примеру, только один процент обратной стороны спутника покрыт «морями» - тёмными равнинами, образовавшимися в результате древних вулканических извержений. В то же время 31 процент видимой стороны покрыт такими областями.

Миссии нескольких орбитальных аппаратов также показали, что химический состав пород с обратной стороны Луны существенно отличается от того, что встречается на видимой стороны. Более того, два аппарата NASA обнаружили, что кора на обратной стороне Луны в среднем примерно на 20 километров толще, чем на видимой.

Эти различия восходят к формированию и эволюции Луны, которые неразрывно связаны с судьбой Земли. Многие ученые считают, что и наша планета, и её спутник образовались в результате столкновения объекта размером с Марс с прото-Землей около 4,5 миллиарда лет назад. Изучение различий между двумя сторонами Луны позволяет также пролить свет на историю происхождения Земли.

Образцы, которые на этот раз проанализировали ученые из Британии и Китая, представляли собой фрагменты горных пород, собранные китайским космическим аппаратом «Чанъэ-6». Он был запущен на обратную сторону Луны в мае 2024 года.

Химический состав образца возрастом 2,8 миллиарда лет свидетельствует, что он образовался из лавы, застывшей глубоко под поверхностью Луны при температуре около 1100 градусов Цельсия. Это примерно на 100 градусов ниже, чем у образцов, образовавшихся на видимой стороне.

Хотя анализ не выявил текущей разницы температур между видимой и обратной сторонами Луны, ученые считают, что это различие сохранялось очень долго - возможно, оно есть и сейчас. По мнению исследователей, внутренняя часть обратной стороны может быть холоднее, поскольку там не хватает элементов, выделяющих тепло при радиоактивном распаде (уран, торий, калий).

Предыдущие исследования показали, что неравномерное распределение этих элементов может быть связано с ударом массивного астероида с обратной стороны. Он мог вытолкнуть более плотные материалы, содержащие эти элементы, на видимую сторону спутника.

Другие исследования предполагают, что Луна могла столкнуться с меньшим по размеру спутником в начале своей истории. Таким образом, образцы с разных сторон Луны могут происходить от двух разных по температуре небесных тел.