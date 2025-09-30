Блогер показал невышедший в продажу прототип iPad

Блогер AppleDemoYT опубликовал видео с прототипом iPad второго поколения, оснащенного всего 8 ГБ встроенной памяти. Продемонстрированный планшет никогда не поступал в продажу и имеет ПО Apple SwitchBoard для заводских тестов, сообщает MacRumors.

© Газета.Ru

На корпусе устройства присутствует маркировка «8GB», что указывает на то, что Apple рассматривала возможность выпуска планшета с минимальным объемом памяти. Примечательно, что даже первый iPad 2010 года имел минимум 16 ГБ, а Apple никогда не предлагала модели с меньшей емкостью.

Информация подтверждает слухи десятилетней давности: перед выходом iPad 3 в 2012 году обсуждалась версия iPad 2 с 8 ГБ памяти как более доступная альтернатива модели с 16 ГБ. Однако в итоге Apple представила iPad 3 по цене $499, сохранив в продаже iPad 2 на 16 ГБ за $399.

По всей видимости, Apple отказалась от этой идеи, так как уже к 2012 году начала постепенно выводить 8‑гигабайтные версии iPhone. С тех пор минимальный объем памяти в устройствах Apple только рос, и сегодня базовые iPhone и iPad предлагают 128 или 256 ГБ в зависимости от модели.