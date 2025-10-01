Над Антарктидой воздух прогрелся на 35 градусов выше нормы

Над ледяной Антарктидой произошло стремительное потепление в стратосфере — высоком слое атмосферы, простирающемся на 12–40 километров над землей. Температура там сейчас на 35 °C выше нормы: вместо привычных –55 °C воздух прогрелся до –20 °C. О событие сообщили в Правительстве Австралии из Бюро метеорологии. Такие перепады начались в начале сентября и повторялось трижды, каждый раз поднимая градус на 25 °C и более.

Это явление известно как внезапное стратосферное потепление. Обычно этот слой в середине антарктической зимы крайне холодный (около –80 °C), но тепловые волны с поверхности Земли пробились в стратосферу, принося неожиданный «прогрев». В Северном полушарии такие события происходят раз в два года, но на юге считались редкостью.

Как работает полярный вихрь

Стратосферный полярный вихрь — это мощная вращающаяся система ветров, удерживающая холодный воздух над полюсом. Он существует только в период антарктической зимы, когда солнце не поднимается, и температура на континенте падает до рекордных минимумов. Атмосферные волны с поверхности могут пронести тепло в стратосферу, ослабив вихрь и вызывая внезапное потепление.

Хотя явление называется «внезапным», оно развивается в течение дней или недель.

«Сложность прогноза связана с тем, что это редкие события, и мы пока не можем предсказать их с точностью до даты», — объясняет Мартин Джакер, старший преподаватель Университета Нового Южного Уэльса.

Ранее считалось, что внезапные стратосферные потепления крайне редки в Южном полушарии — примерно раз в 60 лет. Но более широкое определение ослабления полярного вихря показывает, что явления вроде 2019 года случаются один раз в 22 года. Международные исследования продолжаются, чтобы лучше отслеживать и прогнозировать такие события.

Последствия для людей и экосистем

То, что происходит высоко над Антарктидой, не остается локальной аномалией. Стратосферное потепление нарушает глобальные циркуляции ветров и атмосферные потоки, а это, в свою очередь, влияет на климат в отдаленных регионах.

Например, изменения полярного вихря могут смещать струйные течения в Южном и Северном полушариях. В Южном полушарии это влияет на Австралию и Новую Зеландию, а в Северном — на Южную Америку, Африку и даже южную часть России. Изменения струйного потока могут привести к аномально холодной зиме или наоборот теплым периодам в регионах, которые обычно подчиняются привычной циркуляции.

Фактически, сдвиги в полярных вихрях создают эффект домино. Когда полярная стратосфера нагревается, это меняет скорость и направление ветров на больших высотах. Такие изменения могут привести к необычно сильным холодным фронтам в Европе и России, засухам в Южной Америке или усилению муссонов в Азии.

Внезапное потепление в Антарктиде — это как удар по глобальной погодной системе: оно не обязательно проявляется одинаково везде, но сдвигает баланс атмосферных потоков, создавая необычные погодные условия на тысячи километров от эпицентра.