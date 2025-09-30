Названы лучшие смартфоны сентября

Редакция портала 4PDA составила подборку из лучших смартфонов, представленных в сентябре.

Открывает список линейка iPhone 17, в которую вошли базовая модель, iPhone Air, iPhone 17 Pro и Pro Max. Все модели получили OLED-дисплеи с частотой 120 Гц, чипы Apple A19 и A19 Pro, от 8 до 12 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель от 256 ГБ до 2 ТБ в зависимости от модели. Новинки также могут похвастаться уникальной селфи-камерой с квадратным сенсором, поддержкой MagSafe, защищенным по стандарту IP68 корпусом и новым дизайном.

Следом идет «трикладушка» HUAWEI Mate XTs, оснащенная 10,2-дюймовым экраном, который складывается в двух местах, камерой с переменной диафрагмой, поддержкой стилуса, быстрой проводной и беспроводной зарядкой.

Свою новинку в сентябре также представила и Sony. Компактный смартфон Xperia 10 VII получил 6,1-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц, камеру на 50 Мп, поддержку карт памяти до 2 ТБ, разъем для наушников, боковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и защиту по стандарту IP68.

В топ также вошел Tecno Pova Slim 5G, который может похвастаться ультратонким корпусом толщиной 5,95 мм и весом 156 г., изогнутым экраном с частотой 144 Гц, камерой на 50 Мп, LED-подсветкой, стереодинамиками, защитой по стандарту IP64, бюджетным чипом MediaTek Dimensity 6400 и батареей емкостью 5160 мАч.

Кроме того, в подборку попали TCL NXTPAPER 60 Ultra, Vivo Y500, Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro и Pro Max.