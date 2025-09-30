Россиян предостерегли от покупки eSIM-версий iPhone

При покупке iPhone можно сэкономить, выбрав модель без слота для физической SIM‑карты. Однако многие предпочитают более дорогую версию с поддержкой физической SIM из-за большей надежности, сообщает AppleInsider.

Основным аргументом обозревателя портала стало удобство переноса номера. При использовании физической SIM-карты достаточно переставить ее в новое устройство, тогда как переход на eSIM может потребовать обращения в салон связи или удаленной активации. Кроме того, после переноса eSIM пользователь сутки не может пользоваться частью сервисов из-за недоступности SMS. Это может быть критично, например, для доступа к онлайн‑банку.

Вторым фактором эксперт назвал потенциальные риски поломки модуля eSIM. В случае неисправности потребуется разборка устройства и ремонт материнской платы, что может обойтись значительно дороже, чем замена физической SIM‑карты.

Таким образом, несмотря на более высокую стоимость, выбор модели с комбинированной поддержкой оказался для эксперта более надежным и практичным решением.

В США Apple в прошлом году начала продавать iPhone 16 только с поддержкой eSIM, однако в этом году список таких стран был значительно расширен. При этом сверхтонкий iPhone Air и вовсе на всех рынках поддерживает только eSIM.