Чужеродный вид организмов обнаружили в Балтийском море

Ученые зарегистрировали 229 чужеродных и криптогенных видов на дне Балтийского моря. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

По данным экспертов, данные виды организмов могут оказывать влияние на экосистему моря. Исследователи обнаружили кольчатых червей, членистоногих, рыб и моллюсков.

Отмечается, что фораминиферы являются важным компонентом подводных сообществ. Так, вид Ammonia confertitesta впервые нашли в китайских водах — позже он распространился в водах северо-западной Атлантики и Западной Европы.

Организмов обнаружили в Кильской бухте, последующие наблюдения проводились около острова Борнхольм. Эксперты обнаружили многочисленные популяции этого вида — это первая документация Ammonia confertitesta в юго-восточной части Балтийского моря, отмечается в статье.

В ходе экспедиции в район Кларион-Клиппертон в Тихом океане, организованной морскими биологами с целью разведки перед потенциальной добычей полезных ископаемых, были выявлены новые виды глубоководных организмов. Среди находок — несколько видов боконогих голотурий, в том числе «морские поросята» со множеством ножек.