На Солнце произошли две вспышки класса М

Две вспышки предпоследнего класса мощности - М - произошли на Солнце 30 сентября.

Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"30 сентября в 03:56 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4232 (N04E32) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 7 минут. <...> в 12:40 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4227 (S16W58) зарегистрирована вспышка M2.7 продолжительностью 42 минуты", - уточняется в сообщении.

Как отметили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, 30 сентября активность на Солнце сохраняется.

"С большой вероятностью возможно возвращение зоны сияний в средние широты ближайшим вечером", - говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.