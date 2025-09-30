iPhone 16 Plus стал лидером в тесте батарей iPhone

Популярное российское издание Rozetked выпустило ролик с тестом батареи iPhone 17. В этот раз блогеры сравнили не только общее состояние аккумуляторов в сравнении с прошлогодней линейкой iPhone 16, но и на разных версиях операционной системы iOS.

© Apple

Внезапным победителем теста стал iPhone 16 Plus — он продержался 8 часов 50 минут без подзарядки на устаревшей iOS 18, он же оказался на лидирующих позициях на актуальной iOS 26. На втором месте очутился iPhone 16 Pro Max — 8 часов 28 минут на всё той же iOS 18. Замкнул тройку iPhone 17 Pro Max с электронной SIM-картой — 8 часов 6 минут.

Главный вывод — со временем выхода новых версий iOS время работы iPhone заметно снижается и разница может составлять вплоть до одного часа использования. Скорее всего, это связано с появлением всё большего числа функций и более энергозатратных приложений.

Сравнение времени работы iPhone 17 и iPhone 16