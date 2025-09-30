Астрономы выяснили, где на Юпитере содержится вода

Исследователи Калифорнийского технологического института создали новую компьютерную модель гидрологического цикла Юпитера. Оказалось, что водяной пар конденсируется в облака и выпадает дождем в бурной атмосфере планеты-гиганта. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

© NASA/Global Look Press

Результаты моделирования показали, что вода на Юпитере распределена неодинаково. Это поможет ученым понять, как вода могла попасть на Землю, поскольку именно Юпитер был первой планетой, сформировавшейся в Солнечной системе и оказавшей влияние на орбиты остальных.

«Хотя мы сосредоточены на Юпитере, в конечном счете мы хотим создать теорию о воде и динамике атмосферы, которую можно будет применять и к другим планетам, включая экзопланеты», — пояснил ведущий автор статьи Хуачжи Ге, постдокторант группы профессора Эндрю Ингерсолла.

Быстрое вращение Юпитера — сутки там длятся всего около 10 часов — вызывает турбулентные полосы, заметные в его атмосфере. По данным новой модели, в субтропиках и средних широтах турбулентность приводит к выпадению дождей, которые уносят воду глубже, делая нижние слои атмосферы более влажными.

Ученые планируют расширить модель на всю планету и проверить ее применимость к другим газовым гигантам — Урану и Нептуну, где также наблюдаются неоднородные распределения химических веществ, например метана.