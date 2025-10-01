Opera представила платный ИИ-браузер

Компания Opera Software анонсировала новый браузер Neon, в котором ключевой упор сделан на интеграцию с искусственным интеллектом.

В отличие от классической Opera, доступ к Neon будет предоставляться только по платной подписке — $19,90 в месяц. На старте попробовать продукт смогут лишь избранные пользователи, остальным предлагается записаться в список ожидания.

Главная идея Neon — использование ИИ-агентов для автоматизации веб-серфинга. В браузере появятся рабочие пространства Tasks для конкретных активностей и агент Do, который сам выполняет поиск и навигацию по сайтам в рамках заданной задачи.

Кроме того, пользователи смогут сохранять инструкции для ИИ в виде карточек (Cards) и повторно использовать их.

Запуск Neon проходит на фоне усиливающейся конкуренции в нише ИИ-браузеров. Google уже внедряет Gemini в Chrome, Perplexity недавно представила Comet, а Яндекс тестирует интеграцию Алисы.

Таким образом, Opera делает ставку на премиум-модель, рассчитывая на пользователей, готовых платить за умный веб-серфинг.