Samsung проговорилась о грядущем iPhone Fold

По данным отраслевых источников, Apple готовится представить свой первый складной iPhone в 2026 году. Косвенным подтверждением стало заявление президента Samsung Display Ли Чона, который сообщил о производстве OLED‑панелей для некого североамериканского клиента, сообщает PhoneArena.

© Газета.Ru

Эксперты практически единодушно считают, что североамериканским партнером является Apple. Таким образом, глава подразделения Samsung Display косвенно подтвердил производство iPhone Fold, что косвенно указывает на скорый выход.

Согласно многочисленным утечкам, складной iPhone будет представлен одновременно с линейкой iPhone 18 и будет позиционироваться выше iPhone 18 Pro Max. В отличие от Samsung, которая выделяет линейку Galaxy Z Fold в отдельное направление, Apple намерена интегрировать складной смартфон в основную продуктовую линейку.

По предварительным данным, технические характеристики новинки могут уступать текущему Galaxy Z Fold 7 и будущему Galaxy Z Fold 8. Однако аналитики отмечают, что стратегия Apple традиционно ориентирована не на спецификации, а на выверенный пользовательский опыт и интеграцию в экосистему.