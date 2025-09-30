Обнаружен новый Android-троян

Специалисты из ThreatFabric сообщили о ранее неизвестном банковском трояне для Android под названием Datzbro. Он умеет полностью брать устройство под контроль, красть данные и проводить финансовые операции.

Кампания была обнаружена в августе 2025 года. Злоумышленники создавали в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России) группы для пожилых людей — с «приглашениями» на встречи, поездки и занятия.

Контент для таких сообществ часто генерировался с помощью ИИ. Если потенциальная жертва проявляла интерес, ей писали в Messenger (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России) или WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России) и предлагали установить «приложение для регистрации» по ссылке. Вместо него скачивался троян.

После установки Datzbro получает огромные возможности: может читать и отправлять сообщения, делать фото, записывать звук, перехватывать коды и пароли, а главное — управлять устройством удалённо. Отдельная функция позволяет трояну «видеть» все элементы экрана и передавать их операторам, фактически отдавая полный контроль над смартфоном.

Интересно, что в коде нашли китайские строки отладки, а сервер управления трояном представляет собой десктопное приложение на китайском языке. Это выделяет Datzbro на фоне других похожих программ, которые обычно используют веб-панели.

Основная цель трояна — финансовое мошенничество. Он перехватывает данные интернет-банков и криптокошельков, может подменять интерфейс, чтобы скрыть активность, и даже красть ПИН-коды для разблокировки устройства.

Исследователи предупреждают: кампания показывает, как мошенники всё активнее используют социальную инженерию, в том числе против уязвимых групп — например пожилых людей, которых проще заманить под предлогом «общения и досуга».