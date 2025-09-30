В ChatGPT появилась функция родительского контроля

Американская компания OpenAI, разработчик нейросети ChatGPT, внедрила функцию родительского контроля в свою модель искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Мы внедряем родительский контроль и новую страницу с данными для родителей, чтобы помочь семьям настроить работу ChatGPT. Родительский контроль <...> позволяет связать свою учетную запись с учетной записью подростка и настроить параметры для безопасной работы в соответствии с возрастом", - отмечается в документе.

Для включения функции родитель должен отправить ребенку приглашение на соединение аккаунтов, после этого станет доступна панель настройки. Если подросток отвяжет свою учетную запись, то родитель получит соответствующее уведомление.

Такие меры должны помочь защитить несовершеннолетних от "нежелательного контента, в том числе от графического контента, вирусных челленджей, сексуальных, романтических или жестоких ролевых игр".