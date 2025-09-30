Запуск ракеты Alpha от Firefly Aerospace придется подождать.

Первая ступень ракеты, которая должна была совершить седьмой полет, взорвалась 29 сентября во время предварительных испытаний, передает Space.com.

«Во время испытаний на нашем объекте в Бриггсе, штат Техас, первая ступень ракеты Alpha Flight 7 потерпела аварию, что привело к утрате ступени. Все протоколы безопасности были соблюдены, и все сотрудники в безопасности. Компания оценивает последствия для испытательной площадки, другие объекты не пострадали», — сообщила компания.

Это еще один удар для Firefly, которая столкнулась с проблемами при последнем запуске Alpha в апреле. Тогда миссия, названная «Послание в ускорителе», завершилась разрушением первой ступени вскоре после отделения от верхней. Это привело к повреждению сопла двигателя и утере полезной нагрузки: спутникового демонстратора LM 400 от Lockheed Martin.Firefly увидела причину проблемы в перегреве первой ступени, вызванной явлением «отделения потока, индуцированного шлейфом». В начале этого месяца Федеральное авиационное управление США утвердило результаты расследования и план смягчения последствий, дав зеленый свет на дальнейшие запуски Alpha.Двухступенчатая Alpha дебютировала в сентябре 2021 года и из шести орбитальных запусков пока что успешно завершила только два. Седьмой полет будет выполнен для Lockheed Martin, но сроки, возможно, придется пересмотреть.

«Регулярные испытания — часть философии Firefly: мы тестируем каждый критический компонент, двигатель и ступени, чтобы убедиться, что они соответствуют нашим требованиям к полету. Мы учимся на каждом испытании, чтобы улучшить наши конструкции и создать более надежную систему», — добавили в компании.

Firefly также известна своей роботизированной лунной платформой Blue Ghost, которая в марте успешно выполнила миссию для НАСА.