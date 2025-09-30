Apple тайно тестирует новую версию Siri с функциями ИИ уровня ChatGPT

Apple для внутреннего использования сервис для iPhone, аналогичный ChatGPT, для тестирования и подготовки к масштабному обновлению голосового помощника Siri, запланированному на следующий год. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Приложение, получившее кодовое название Veritas (лат. «истина»), используется подразделением искусственного интеллекта Apple для быстрой оценки новых функций будущей Siri. Сотрудники тестируют возможности работы с личными данными и выполнения действий внутри приложений, например, редактирование фотографий.

Veritas предназначено исключительно для внутреннего использования. Оно имитирует формат чат-бота, позволяя пользователям вести многотемные диалоги, сохранять историю и делать последующие запросы.

Это внутреннее тестирование знаменует новый этап в подготовке Apple к выпуску обновленной Siri, который, по слухам, может состояться уже в марте после нескольких задержек. Успех этого обновления критически важен для Apple, чтобы не отстать от конкурентов, таких как Google и Samsung, еще сильнее.

Помимо обновления Siri, Apple работает над визуально переработанной версией ассистента, а также добавляет ИИ-функции в устройства умного дома (HomePod и Apple TV) и планирует усилить свои позиции в области веб-поиска на базе ИИ.

Ранее Apple вела переговоры с OpenAI и Anthropic, но сейчас активно обсуждает использование кастомной версии платформы Gemini от Google для своего нового ИИ-ассистента Siri.