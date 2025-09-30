ChatGPT стал ИИ-маркетплейсом

OpenAI объявила о запуске функции покупок внутри ChatGPT, которая пока доступна только пользователям в США. Нововведение позволяет заказывать товары напрямую у продавцов площадки Etsy, без перехода на сторонние сайты.

Функция Instant Checkout работает на базе открытого протокола Agentic Commerce Protocol, созданного OpenAI совместно со Stripe. Весь процесс оформления — выбор товара, подтверждение адреса доставки и оплата — происходит непосредственно в чат-боте.

Компания взимает комиссию с продавцов за транзакции, не раскрывая ее точный размер. При этом OpenAI подчеркивает, что комиссия не отражается на стоимости для конечного покупателя. На текущем этапе пользователи могут оформлять заказы только по одному товару. В будущем планируется поддержка корзины с несколькими позициями, а также интеграция с другими торговыми платформами. Следующей площадкой станет Shopify.

Когда нововведение заработает за пределами США, пока не уточняется.

Как отмечает CNBC, анонс заметно отразился на рынке: акции Etsy прибавили 13%, а котировки Shopify выросли на 5%.