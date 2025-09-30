Блогер оказался в больнице из-за неисправности смарт-кольца Samsung

Автор YouTube-канала ZONEofTECH Дэниел Ротарь на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) рассказал о технической неисправности умного кольца Galaxy Ring. По его словам, в устройстве произошло вздутие аккумулятора, что сделало невозможным его самостоятельное снятие, из-за чего Ротарь обратился в больницу.

© Газета.Ru

По наблюдениям блогера, работа аккумулятора изначально вызывала вопросы: устройство держало заряд не более полутора суток при заявленном сроке автономности в семь дней. Он предположил, что причиной могла стать эксплуатация в морской воде — Galaxy Ring официально защищено только от пресной воды.

Кроме того, инцидент произошел незадолго до посадки на авиарейс. Из-за вздувшейся литий-ионной батареи пассажира не допустили на борт, что дополнительно осложнило ситуацию. Самостоятельно снять кольцо Ротарю не удалось, в связи с чем он обратился за медицинской помощью.

Samsung пока воздерживается от официальных заявлений, однако представители компании обратились к блогеру с просьбой выйти на прямую связь.

Стоит отметить, что это не первый случай подобной неисправности. Ранее в социальных сетях сообщалось о похожем инциденте со смарт-кольцом, которому на тот момент было менее месяца. В обоих случаях характер вздутия был схожим: внутренняя часть корпуса резко деформировалась в одной точке, создавая сильное локальное давление.

История с Galaxy Ring вызывает ассоциации с Galaxy Note 7. Этот смартфон запретили перевозить в США из-за частых возгораний батарей. Ограничение действует до сих пор.