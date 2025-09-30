Землю накрыла самая сильная за три месяца магнитная буря

На Земле зафиксирована самая сильная за последние три месяца магнитная буря – геомагнитные возмущения достигли уровня G3.

© Роскосмос

Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

«В настоящее время регистрируется резкое усиление геомагнитных колебаний. По последним измерениям, индекс геомагнитной активности Kp выброс до уровня 7,33, что соответствует сильной магнитной буре категории G3 по пятибалльной шкале. События такого уровня последний раз наблюдались только 1 июня этого года, когда по Земле был зарегистрирован прямой удар крупного солнечного протуберанца», – говорится в публикации.

Как уточняется, на планете также продолжаются мощные полярные сияния.

«Авроральный овал вслед за линией раздела дня и ночи переместился сейчас в западное полушарие, где закрывает почти всю территорию Канады и северные штаты США», – отмечается в сообщении.

В лаборатории подчеркнули, что прогноз на сутки не определен.