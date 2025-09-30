Обнаружены две новые экзопланеты с быстрыми орбитами

Астрономы с помощью спутника НАСА TESS обнаружили сразу две новые планеты, вращающиеся вокруг молодой звезды TOI-6109, похожей на Солнце. Эти планеты чуть больше Нептуна и совершают полный оборот вокруг своей звезды всего за несколько дней, менее десяти.

© Телеканал «Наука»

Открытие было опубликовано на сервере препринтов arXiv.

Планеты с рекордно короткими орбитами

Телескоп TESS ведет наблюдения примерно за 200 000 самых ярких звезд, высматривая крошечные изменения в их блеске, которые могут указывать на проход планет перед звездой — так называемые транзиты. На сегодняшний день спутник обнаружил около 7700 кандидатов в экзопланеты, из которых 693 уже подтверждены. Они варьируются от маленьких каменистых тел до массивных газовых гигантов. TOI-6109, или TIC 384984325, оказалась одним из особенно интересных объектов для исследований.

Молодая звезда в Альфа Персее

TOI-6109 относится к звездам класса G3 и сравнительно молода — всего 75 миллионов лет. Она находится примерно в 484 световых годах в известном скоплении Альфа Персея. Анализ кривой блеска показал небольшие, но заметные «проседания», что навело ученых на мысль о планетах. Последующие наблюдения под руководством Энн Даттило из Университета штата Пенсильвания подтвердили, что эти сигналы — не шум или артефакты, а настоящие планеты.

Две почти идентичные планеты

Ближайшая к звезде планета, TOI-6109 b, имеет радиус 4,87 радиуса Земли и вращается вокруг светила за 5,69 дня, находясь всего на 0,06 астрономической единицы. Соседка, TOI-6109 c, почти идентична — 4,83 радиуса Земли — и делает полный оборот за 8,54 дня, немного дальше, на 0,078 а.е.

Ученые отмечают, что орбиты планет почти находятся в соотношении 3 к 2: на каждые три оборота одной планеты приходится около двух оборотов другой. Такое близкое к резонансу расположение делает систему особенно ценной для изучения. Оно позволяет определять массы планет с помощью метода вариаций времени транзита. Этот метод фиксирует небольшие отклонения в моменте прохождения планет перед звездой, которые отражают их взаимное гравитационное влияние, и при этом не требует сложных измерений лучевой скорости.

Солнечная звезда с уникальной системой

Сама звезда TOI-6109 по массе и размерам схожа с Солнцем, ее температура около 5387 °C, а светимость составляет примерно 0,88 солнечной.