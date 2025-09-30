Обнаружены две новые экзопланеты с быстрыми орбитами

У молодой звезды, похожей на Солнце, открыты две планеты с быстрыми орбитами
Астрономы с помощью спутника НАСА TESS обнаружили сразу две новые планеты, вращающиеся вокруг молодой звезды TOI-6109, похожей на Солнце. Эти планеты чуть больше Нептуна и совершают полный оборот вокруг своей звезды всего за несколько дней, менее десяти.
Открытие было опубликовано на сервере препринтов arXiv.
Планеты с рекордно короткими орбитами
Телескоп TESS ведет наблюдения примерно за 200 000 самых ярких звезд, высматривая крошечные изменения в их блеске, которые могут указывать на проход планет перед звездой — так называемые транзиты. На сегодняшний день спутник обнаружил около 7700 кандидатов в экзопланеты, из которых 693 уже подтверждены. Они варьируются от маленьких каменистых тел до массивных газовых гигантов. TOI-6109, или TIC 384984325, оказалась одним из особенно интересных объектов для исследований.
Молодая звезда в Альфа Персее
TOI-6109 относится к звездам класса G3 и сравнительно молода — всего 75 миллионов лет. Она находится примерно в 484 световых годах в известном скоплении Альфа Персея. Анализ кривой блеска показал небольшие, но заметные «проседания», что навело ученых на мысль о планетах. Последующие наблюдения под руководством Энн Даттило из Университета штата Пенсильвания подтвердили, что эти сигналы — не шум или артефакты, а настоящие планеты.
Две почти идентичные планеты
Ближайшая к звезде планета, TOI-6109 b, имеет радиус 4,87 радиуса Земли и вращается вокруг светила за 5,69 дня, находясь всего на 0,06 астрономической единицы. Соседка, TOI-6109 c, почти идентична — 4,83 радиуса Земли — и делает полный оборот за 8,54 дня, немного дальше, на 0,078 а.е.
Ученые отмечают, что орбиты планет почти находятся в соотношении 3 к 2: на каждые три оборота одной планеты приходится около двух оборотов другой. Такое близкое к резонансу расположение делает систему особенно ценной для изучения. Оно позволяет определять массы планет с помощью метода вариаций времени транзита. Этот метод фиксирует небольшие отклонения в моменте прохождения планет перед звездой, которые отражают их взаимное гравитационное влияние, и при этом не требует сложных измерений лучевой скорости.
Солнечная звезда с уникальной системой
Сама звезда TOI-6109 по массе и размерам схожа с Солнцем, ее температура около 5387 °C, а светимость составляет примерно 0,88 солнечной.
«Система TOI-6109 — настоящая находка для нас. Планеты вокруг нее еще молодые, а их орбиты почти находятся в резонансе, что делает систему особенно интересной для изучения. Продолжая наблюдать транзиты, мы сможем точнее определить массы планет и понять, как они взаимодействуют друг с другом. Эти данные помогут лучше разобраться в том, как планеты формируются, мигрируют и занимают свои конечные орбиты», — заключают ученые.