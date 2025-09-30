Apple закрыла опасную уязвимость во всех основных системах

Apple выпустила новые патчи для своих платформ — iOS 26.0.1, macOS Tahoe 26.0.1, iOS 18.7.1 и других. На первый взгляд это просто набор баг-фиксов, но в центре внимания оказалась одна конкретная уязвимость, связанная с компонентом FontParser.

Проблема заключалась в том, что специально подготовленный шрифт мог привести к сбою в работе приложения или повреждению памяти процесса.

По сути, это баг записи за пределами буфера. В Apple исправили его с помощью более строгой проверки границ.

Уязвимость затрагивала сразу несколько систем: iPhone, iPad, Mac и Vision Pro. Поэтому патч вошёл в обновления iOS и iPadOS 26.0.1 и 18.7.1, macOS Tahoe 26.0.1, macOS Sequoia 15.7.1, macOS Sonoma 14.8.1 и visionOS 26.0.1.

Лишь watchOS 26.0.2 и tvOS 26.0.1 не получили этот фикс — скорее всего, потому что проблем их не затрагивает.

Apple уточнила, что уязвимость нашли её собственные специалисты и признаков эксплуатации в реальных кибератаках пока нет. Тем не менее компания традиционно рекомендует всем пользователям как можно скорее обновиться, чтобы исключить риски в будущем.