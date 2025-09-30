ИИ признал подлинником картину Караваджо, считавшуюся копией

Научный анализ, проведенный швейцарской компанией Art Recognition совместно с Ливерпульским университетом, пришел к выводу, что картина XVII века «Лютнист» (The Lute Player), ранее отвергнутая аукционным домом Sotheby's и Метрополитен-музеем как копия, на самом деле является подлинной работой Микеланджело Меризи да Караваджо. При новой оценке полотна использовалась технология искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание The Guardian.

© Wikimedia Commons

Искусственный интеллект оценил вероятность подлинности полотна в 85,7%, что эксперты называют «очень высоким» показателем для аутентификации.

Картина, приобретенная для Бадминтон-Хауса в Глостершире в XVIII веке, долгое время вызывала споры. В 1969 году Sotheby's продал ее как копию за £750, а в 2001 году — как работу «круга Караваджо» за £71 000 фунтов.

Покупатель 2001 года, британский историк искусства Кловис Уитфилд, настаивал на подлинности, ссылаясь на детальное описание работы в биографии Караваджо 1642 года, написанной Джованни Бальоне. Уитфилд отметил, что традиционные искусствоведы, такие как бывший глава отдела европейской живописи Метрополитена Кит Кристиансен, были «слишком зациклены на традиционной грязи», отказываясь признавать атрибуцию.

Анализ ИИ также поставил под сомнение другую версию «Лютнеиста», находящуюся в коллекции Вильденштейнов и ранее считавшуюся подлинной Кристиансеном. Art Recognition присвоила этой версии отрицательный результат. Дополнительные доказательства, включая экспертизу лютни (инструмент в версии Вильденштейнов был признан «имеющим много недостатков»), подтверждают превосходство версии из Бадминтона.

Караваджо — один из самых почитаемых мастеров западного искусства, известный революционным использованием светотени (кьяроскуро). Из-за редкости его работ, обнаруженная в 2019 году картина была оценена почти в £96 млн.

По словам Уильяма Олдленда, барристера и автора книги о картине, объективный анализ ИИ «сбивает с толку» субъективные мнения ученых, подтверждая, что именно версия из Бадминтона является шедевром, созданным Караваджо.