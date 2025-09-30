Россия вошла в тройку лучших стран по стоимости интернета

Россия заняла второе место среди крупных экономик мира по доступности домашнего интернета. Об этом сообщает РИА Новости на основе данных Росстата и международной статистики.

© Газета.Ru

На первом месте по этому показателю находится Индия — там месячная плата за интернет составляет $7,7. В России интернет в среднем стоит 693 руб. ($8,7 доллара). Третьей стала Румыния с тарифом в $9,8.

В топ-10 стран с самым доступным интернетом также вошли Китай ($11,3), Узбекистан ($11,5), Киргизия ($11,7), Казахстан ($12,7), Турция ($13,8), Болгария ($14,6) и Литва ($16,5).

По дороговизне интернета первое место заняли США — $72,1. Далее расположились Канада — $61,7, Люксембург — $59,1, Бельгия — $56,9, Ирландия — $55,1, Австралия — $53,6, Германия — $50,7, Нидерланды — $50,6, Португалия — $43 и Южно-Африканская Республика — $42,3. В Великобритании стоимость интернета составляет $42,1, в Словении — $40,8, в Австрии и Швеции — по $39,9, во Франции — $35,3.

Наибольшую долю среднего дохода граждан на интернет тратят в Бразилии (4,1%), наименьшую — в России (0,67%).