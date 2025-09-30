Москвичи смогут наблюдать шесть звездопадов в октябре

В октябре жители столицы смогут наблюдать два крупных и четыре малых метеорных потока.

Об этом во вторник, 30 сентября, сообщила старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

— Первый из двух крупных метеорных потоков, которые можно наблюдать из Московского региона, — Ориониды. Он продлится с 2 октября по 7 ноября, пик активности наступит в ночь на 22 октября. Второй звездопад, Дракониды, можно наблюдать с 6 по 10 октября, с максимумом в ночь на 9 октября, — рассказала она.

Малые метеорные потоки можно будет наблюдать 5, 11, 13 и 18 октября. По словам Кравченко, чтобы наблюдать за звездопадами, необходимо уехать дальше от города, передает агентство городских новостей «Москва».

В ночь на 20 августа жители Японии стали свидетелями падения необычного огненного шара. В частности, свидетелями уникального явления стали жители городов Кагосима, Миядзаки, Осака и других мест.

В середине августа в небе над Киевской и Ровенской областями Украины был зафиксирован метеорит. Тогда также можно было наблюдать метеорный поток Персеиды, который лучше всего виден в Северном полушарии и возникает при сгорании обломков кометы в атмосфере Земли.