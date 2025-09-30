Galaxy S26 Ultra откажется от титана в корпусе

Samsung готовится изменить материалы корпуса в следующем флагмане Galaxy S26 Ultra, отказавшись от титана в пользу алюминия.

Причина кроется не только в тренде, заданном Apple с iPhone 17 Pro, но и в растущих издержках на производство смартфонов.

Титан, несмотря на свою прочность, сильно увеличивает себестоимость. Между тем расходы Samsung на чипсеты только растут: в 2024 году компания потратила $8,8 млрд, и ситуация осложнится ещё больше с выходом 2-нм процессоров Snapdragon и Dimensity.

Возврат к алюминию позволит удешевить производство и улучшить теплоотвод, что критично для мощного железа. Galaxy S26 Ultra, по слухам, впервые за три года получит собственный чип Exynos 2600, изготовленный по 2-нм GAA-техпроцессу. В ряде рынков он заменит дорогие решения Qualcomm.

Есть и компромиссы: алюминий тяжелее титана и может хуже выдерживать падения. Кроме того, возможна проблема с облезанием краски, как у iPhone 17 Pro. Однако при правильной доработке покрытия Samsung сможет минимизировать эти риски.