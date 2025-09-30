Представлены результаты тестирования процессора Snapdragon X2 Elite Extreme

Qualcomm представила результаты тестирования нового процессора Snapdragon X2 Elite Extreme.

© Ferra.ru

Напомним, что новинка оснащена 18 ядрами Oryon-3 с частотой до 5 ГГц, обновлённой графикой Adreno X2-90 и нейропроцессором на 80 TOPS. В ряде тестов чип уверенно обошёл конкурентов от Apple, Intel и AMD.

В Geekbench 6.5 он набрал 4072 балла в одноядерном режиме — на 7% больше, чем Apple M4 Pro, и на 36–44% выше, чем у решений Intel Core Ultra и Ryzen AI. В многоядерном тесте показатель составил 23 693 балла, что на 35% выше Core Ultra 9 285H и на 5% больше, чем у M4 Pro.

В Cinebench 2024 X2 Extreme лидировал в многопоточном режиме, хотя по однопоточному скору уступил M4 на 7%.

© ComputerBase

© ComputerBase

В 3DMark новая GPU Adreno показала рост производительности до 139% по сравнению с прошлым поколением и превзошла встроенные решения Intel и AMD, приблизившись к Apple M4.

Таким образом, X2 Elite Extreme стал первой платформой Qualcomm, которая может напрямую конкурировать с топовыми ноутбучными чипами трёх крупнейших игроков рынка.